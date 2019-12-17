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Yılmaz'dan Mersin'de iki müjde

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi ve Mersin Çocuk Evleri Sitesi’nin 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi ve Mersin Çocuk Evleri Sitesi'nin 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.


Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 530 bin TL ödeneğin onaylandığını belirterek, "Toroslar ilçesinde açılacak olan ve 60 kişi kapasite ile alanında örnek uygulama olması planlanan ülkemizin ilk Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi, otizmli bireylerin yaşam memnuniyetini arttırmasının yanı sıra, ailelerin de yükünü hafifleten bir hizmet modeli olacaktır. Yine ilimizde 72 çocuk kapasiteli Mersin Çocuk Evleri Sitesi, 2020 yılı yatırım programına alınmıştır. Talebimizi uygun görün bu hizmetleri Mersin'e kazandıran Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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