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Yırtıcı kuş yakalayan şahsa 19 bin 933 lira ceza

Mersin’de mısır tarlasına kurduğu ağ düzeneğiyle yırtıcı kuş yakalayan şahsa 19 bin 933 lira para cezası yazıldı.

Mersin'de mısır tarlasına kurduğu ağ düzeneğiyle yırtıcı kuş yakalayan şahsa 19 bin 933 lira para cezası yazıldı. Şahsın yakaladığı iki kuş ise doğal ortamına salındı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atayurt Mahallesi'nde icra edilen devriye sırasında bir şahsın mısır tarlasına kurduğu ağ düzeneğiyle satmak amacıyla atmaca cinsi iki yırtıcı kuşu yakaladığı tespit edildi. Bunun üzerine Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile irtibata geçen jandarma ekipleri, şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 19 bin 933 lira idari para cezası uyguladı. Yakalanan kuşlar ise veteriner kontrolü sonrasında av koruma memurları eşliğinde doğal ortamına salındı.

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