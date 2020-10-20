İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol bakım çalışması yapan Karayolları ekibine otomobil çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, yol bakım çalışması yapan karayolları ekibine ait araca otomobil çarptı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yol bakım çalışması yapan karayolları ekibine ait araca otomobil çarptı. Kazada 1 karayolu çalışanı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Tarsus - Mersin istikameti TEM otoyolu Akgedik mevkisinde meydana gelen kazada, F.M. idaresindeki 06 BE 4923 plakalı Hyundai marka otomobil, emniyet şeridinde çalışma yapan Karayollarına ait H.A. idaresindeki 34 VM 5149 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç arkasında bulunan karayolları çalışlarından Abdurrahman Kavrak (61) ve Recep Bahşiş (32) ile otomobilde bulunan Nadide Yirmialtıoğlu (20) ve Nadide Şakar (22) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan karayolunda taşeron firmada çalışan Abdurrahman Kavrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.