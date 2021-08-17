Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin ihalesi canlı yayınlandı

Şeffaf bir biçimde yapılan açık ihalede 11 isteklinin teklifleri okunurken, 2 isteklinin ise teminat mektubu bulunmaması nedeniyle teklifi okunmadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, “MBB Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Cadde, Bulvar ve Sokaklarda Altyapı, Sanat Yapıları, Katlı Kavşak (Hüseyin Okan Merzeci - Nevit Kodallı Caddesi Kesişimi, Turgut Özal Bulvarı-Hüseyin Okan Merzeci Kesişimi) Köprü (Tarsus Berdan Çayı Üzeri) ve Yol Yapım İşi” ihalesini gerçekleştirdi. İhale, yerel televizyonlarda ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlandı.

İhaleye 13 istekli teklif sundu

16 Temmuz 2021 tarihinde ilana çıkılan ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesi gereğince açık ihale usulüyle gerçekleşti. Makine İkmal Sahası Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilen ihaleye 13 istekli teklif zarfı sundu. Zarfların mevzuata uygunluğu kontrol edildikten sonra veriliş sırasına göre belgeleri ve geçerliliği kontrol edildi. Ardından idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyeti açıklayan İhale Komisyon Başkanı, isteklilerden gelen teklifleri kamuoyuyla paylaştı.

İhale Komisyonu Başkanı Erdal Özcan, isteklilerden gelen teklifleri okumadan önce, “Teklif mektuplarını okumadan önce yaklaşık maliyetimizi açıklıyoruz. İdaremizce belirlenen yaklaşık maliyetimiz 442 milyon 815 bin 999 lira 08 kuruş” dedi.

11 isteklinin teklifi okundu

13 isteklinin teklif sunduğu ihalede, 2 isteklinin teminat mektubu bulunmaması nedeniyle teklifleri okunmadı. İhalenin inceleme ve değerlendirme sürecinin devam ettiği bildirildi.