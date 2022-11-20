Yolda yürüyen kızların yüzüne yabancı cisim atıp kaçtılar

Mersin'de yolda yürüyen 3 genç kızın yüzüne doğru bir cisim atan motosikletli 2 şahıs, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin attığı cisimden dolayı gözünden ağır yaralanan genç kız, şahısların yakalanıp, gerekli cezayı almasını istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Kasım Cuma akşam saatlerinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan motosikletli 2 kişi, kızlara doğru yabancı bir cisim attı. Atılan cisim Hatice Aslan'ın gözüne isabet ederken, şüpheliler ise olay yerinden hemen kaçtı. Cismin çarpmasıyla gözünden ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Arkadaşları ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülen genç kız, tedavi altına alındı.

Öte yandan, şahısların kızlara cisim atma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre kaldırımda yürüyen 3 genç kızın üzerine, karşı yönden gelen motosikletli 2 kişi bir cisim atıyor. Olayın ardından şüpheliler bölgeden kaçarken, gözünden yaralanan Hatice Aslan yere yığılıyor. Genç kıza ilk müdahaleyi arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yapıyor.

Hastanede tedavi altına alınan Hatice Aslan ve ailesi, şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istedi.