Yolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılar

Mersin'de kendi güzergahlarına başka bir dolmuş durağının dahil edilmesini protesto eden Osmaniye Koop dolmuşu şoförleri, otogar kavşağını trafiğe kapatıp, kontak kapattı. Yaklaşık yarım saat boyunca dolmuşlarıyla yolu trafiğe kapatan şoförler, emniyet müdürlerinin çabalarıyla yolu trafiğe açtı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir dolmuş durağı da Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sefer yapmaya başladı. Uzun yıllardın bölgede bulunan ve durakları da otogarın karşısında bulunan Osmaniye Koop'un şoförleri de duruma tepki gösterdi. Bir süredir duruma itiraz eden şoförler, yetkililere seslerini duyurmak için bu sabah otogar kavşağını trafiğe kapatarak, kontak kapattı. Yaklaşık 50 dolmuş yolu trafiğe kapatırken, araçların geçişine izin vermediler. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevik kuvvet polisi de olay yerine çağrıldı. Yaklaşık yarım saat boyunca dolmuşçularla konuşan emniyet müdürleri, yetkililerle onları konuşturacaklarının sözünü vererek yolun trafiğe açılmasını sağladı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede dolmuşçular korna çalarak, duraklarına gitti. Bölgede trafik normale dönerken, polislerin tedbiri sürüyor.

"Bugün sadece otogar kavşağını kapattık, sesimizi duyurmak için"

Yaptıkları eylemle ilgili konuşan şoför İsa Çelik, kendilerinin yıllardır burada olduğunu belirterek, “Burası eskiden çöp fabrikasıydı biz yine buradaydık şimdi yine buradayız. Kendi durağımız otogarın karşısında. Buraya Demirtaş Koop'a güzergah verdiler. Bizim 2 durağın arasında Demirtaş durağını verdiler. Yarın veya başka bir gün burada çıkacak olaylar olacak. Çünkü burada iç içe girdiğimiz için illa tartışmalar, kavgalar olacak. Biz bunun tedbirini almak için burada eylem yaptık. Bugün sadece otogar kavşağını trafiğe kapatıp, sesimizi duyurmaya çalıştık. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Yetkililerden isteğimiz bizi iç içe koymasınlar. Kendi güzergahları belli, bizim güzergahımız belli. Güzergahlarla artık oynanmasın. Biz kimsenin güzergahını gasp etmiyoruz, onlar bizim güzergahlarımızı gasp ediyorlar” diye konuştu.

"Yetkililerden hakkımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz"

40 yıldır durakta şoförlük yapan 77 yaşındaki Ahmet Nalcı ise her şeyin bir hukuku olduğunu vurgulayarak, “Eğer hak onlarınsa buyursun gelsinler ama hak onların değil. Ben 40 senedir bu duraktayım. Bunların durağı mezarlığın altındaydı. Oradan çıktılar yukarıya doğru geldiler. Bizi anayoldan da kovdular, onu kabul ettik zarar yok dedik. Şimdi buradan da kovmaya çalışıyorlar. Biz nereye gideceğiz, gidecek başka yerimiz yok. 140 arabamız var. Biz zaten mağduruz. Onlarda diyor biz mağduruz. Burada mağdur olmayan kim. Yetkililerden hakkımızı istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Daha bugün sabah bizle kavga ettiler. Yol vermiyorlar bize. Ne yapacağız biz” dedi.