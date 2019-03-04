Yönetmen koltuğuna çocuklar geçti

Forum Mersin, 2-3 Mart cumartesi ve pazar günleri ücretsiz gerçekleştirdiği film atölyesi etkinliği kapsamında, minikleri yönetmen koltuğuna oturttu. 'Stop-motion' tekniği ile kısa film çekme heyecanı yaşayan çocuklar, kabiliyetlerini geliştirme ve aktif rol oynayacakları bir takım çalışmasında bulunma fırsatı elde etti. Oyuncaklarını kullanarak film çektikleri atölye boyunca keyifli ve verimli zaman geçiren minikler, hem eğlendi hem öğrendi.

Stop-motion tekniği

Durağan üç boyutlu objeleri hareket edermiş gibi gösteren bir animasyon türü olan stop-motion, kamerayı objeye karşı ayarlayıp, tek kare çekip sonra objeyi biraz hareket ettirip, yeni bir kare çekmek ve bunu tekrarlayarak animasyonu tamamlaya dayalı bir teknik.