İhlas Haber Ajansı

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Yorgan dükkanı alev alev yandı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında büyük hasar oluştu.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında büyük hasar oluştu. İş yerinde bulunan yorgan, battaniye ve nevresimler yanarak kullanılamaz hale geldi.


Silifke'nin Gazi Mahallesinde bir inşaatın alt kısmında bulunan yorgan dükkanında yangın çıktı. Yangının nedeni bilinmezken, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale etti. Soğutma çalışması devam ederken, bir yandan da yanan yorganlar ve battaniyeler dükkandan dışarıya çıkarıldı.


Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

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