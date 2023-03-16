Yörük kızı Müslüme cinayetinde 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Müslüme Yağal'ın dedesi tutuklu sanık H.Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz yargılanan nenesi A.Y., annesi S.Y. ve ağabeyi O.Y. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada konuşan tutuklu sanık H.Y., suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen Müslüme'nin eniştesi Emre Özcan ise öldürülen Müslüme Yağal'ın eşinin kardeşi olduğunu belirterek, "H.Y. ise eşimin dedesi olmaktadır. Ben Müslüme'nin kaybolmasından eşimin beni aramasıyla ilk gün haberdar oldum. Bunun üzerine hemen Konya'dan yola çıkarak eşimin ailesinin bulunduğu yere gittik. 2 gün boyunca ben orada arama faaliyetlerine katıldım. Sonrasında eşim orada kaldı. Ben geri Konya'ya döndüm ve sonrasından haberim yok. Müslüme'nin kaybolmasından sonra aile içinde Müslüme ile ilgili 'arabanın arkasından giderken kaybolmuş' şeklinde konuşuluyordu. Benim eşimin AFAD görevlilerine 'Müslüme'ye bir şey olmuşsa ailemden şüpheleniyorum. Ailemi sıkıştırın' şeklinde bir söz söylediğini hatırlamıyorum, ben duymadım. Ama söylemiş ise de bir çocuğun yerini en iyi annesi ve babası bildiği için o manada demiş olabilir. Ben eşimin dedesi ile eşimin annesi arasında herhangi bir yakınlaşma görmedim. Ben eşimle evleneli yaklaşık iki yıl oldu. Bu süre zarfında eşimin ailesi ile çok içli dışlı olmadım" dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık H.Y.'nin tutukluluk halinin devamına, diğerler sanıkların ise mevcut halinin sürmesine karar vererek duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi, durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı arama çalışması başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda bulunmuş ve ertesi gün Karaman'da toprağa verilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 aile yakınından dede H.Y. tutuklanmış, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere diğerleri serbest bırakılmıştı.