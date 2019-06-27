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Yörüklerin karla kapanan göç yolları açılıyor

Mersin’in yüksek kesimlerinde göçe başlayan Yörükler için karla kapanan yollar açılıyor.

Mersin'in yüksek kesimlerinde göçe başlayan Yörükler için karla kapanan yollar açılıyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla birlikte Yörüklerin yayla yolculuğu başlarken, karla kaplı olan ve yer yer bozulmaların olduğu Toroslar'ın zirvesindeki 3 bin rakımlık mevkide yol bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.


Yaylaya çıkmak için sıklıkla kullanılan güzergahtaki yol çalışması bittiğinde, göç mevsimindeki Yörüklerin daha güvenli ve kolay ulaşım yapabilmelerine olanak sağlanacak. 22 Haziran'da başlayan çalışma, 8 Temmuz'da bitecek ve yol trafiğe açık hale gelecek.


Yaklaşık 90 kilometrelik yolda çalışma yapılıyor


Toroslar'ın zirvesinde Çamlıyayla ilçesine bağlı Çatak mevkiinden başlayan çalışmalar, Yarıcak Çeşmesi, Sayın Dibi, Sayın Başı, Yazıgöl, Çiniligöl, Eğrigöl mevkilerinden geçen yaklaşık 90 kilometrelik yolda sürdürülüyor. Yörüklerin ulaşımının aksamaması için yol açma çalışması bir adet paletli ekskavatör ile gerçekleştiriliyor. Çamlıyayla'ya 20-25 kilometre boyunca tır ile götürülen bir adet paletli ekskavatör, ardından 3 bin rakımdaki Çatak mevkiine bırakıldı ve yol açma çalışmaları başlatıldı.

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