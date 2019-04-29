Yücelen Ödülleri sahiplerini buldu

Mersin'in Anamur ilçesinde, eski bakanlardan Rüştü Kazım Yücelen'in anısına düzenlenen şiir ve öykü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Mersinli çocukların çeşitli sanat dallarındaki yeteneklerinin keşfedilmesine ve küçük yaşta sanata yönelmelerine katkı sağlayan yarışmanın ödül töreni, Rüştü Kazım Yücelen İlköğretim Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

6'ncısı gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreninde konuşan Yücelen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen, resim, şiir ve öykü yarışmasının bu sene ‘şefkat ve merhamet' temasıyla düzenlendiğini söyledi. Yücelen, “Çocuklarımızın resim, şiir, öykü gibi sanat dallarında ortaya koyacakları eserlerle kendilerini ifade etmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz. Yarışma vesilesiyle onları teşvik edebilirsek ve gelecek yıllarda memleketimizden sanatçılar yetişmesine katkıda bulunabilirsek bu bizler için en büyük kazanç ve gurur kaynağı olacaktır. Bir ülke bilim, sanat ve spor alanlarında ne kadar gelişirse o kadar kalkınır” dedi.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende resim, şiir ve öykü dallarında, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine jürinin verdiği puanlara göre, bisiklet, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve telefon armağan edildi.

Katılımcılara zeytin fidanı dağıtılmasının ardından tören sona erdi.