İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksek lisans teziyle yaklaşık 4 milyon orman zararlısı böcek imha edildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Korhan Meteris’in yüksek lisans tez çalışması çerçevesinde 2018’de kurulan feromon tuzakları ile yaklaşık 4 milyon Akdeniz Çam Kabuk Böceği yakalanarak imha edildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Korhan Meteris'in yüksek lisans tez çalışması çerçevesinde 2018'de kurulan feromon tuzakları ile yaklaşık 4 milyon Akdeniz Çam Kabuk Böceği yakalanarak imha edildi.


Meteris, tez çalışmasını, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkı ve destekleri ile Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yafes Yıldız danışmanlığında gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Mersin Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde 2018 yılında kurulan feromon tuzakları ile 3 milyon 993 bin 209 adet orman zararlısı Akdeniz Çam Kabuk Böceği (Orthotomicuserosus) yakalanarak imha edildi.


Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tez çalışması kapsamında feromon tuzakları sık sık kontrol edilerek faydalı (avcı) türler kurtarılarak doğaya bırakılırken, aynı zamanda hedef tür olan Akdeniz Çam Kabuk Böceği harici tuzaklara düşen diğer türlerin tespit ve teşhisi yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.