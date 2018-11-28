Yurt dışından gelen bisiklet takımları Mersin'de kamp yapacak

Mersin'de 4 yıldır aralıksız düzenlenen "Tour Of Mersin" ile bisiklet kenti haline gelen Mersin, yurt dışından gelen bisiklet takımlarını ağırlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tour Of Mersin" yarışmaları öncesinde, yurt dışından gelecek olan bisiklet takımları, Ocak ve Nisan aylarında Mersin'de kamp yapacak.

Önümüzdeki yıl 25-28 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ve Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) takviminde yer alan ‘Tour of Mersin' Uluslararası Mersin Bisiklet turu öncesi Slovenya, Almanya, Sırbistan, Hollanda, Avusturya ve İsviçre gibi ülkelerden bisiklet takımları, Anamur Aydıncık Gülnar, Silifke, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde oluşturulan parkurlarda antrenman çalışmaları yapacaklar.

Kamp sayesinde Mersin'in tarihi ve turistik mekanlarını da tanıyacak olan sporcular, Tour Of Mersin'e katılarak ülkelerini temsil edecekler.