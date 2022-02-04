Yüzlerce çocuk karın keyfini çıkardı

2 gün süren etkinlikte yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Kar yağışının fazla olduğu Gülek Mahallesi'nde yapılan ve 1 gün olarak planlanan etkinlik, yoğun talep üzerine 2 güne çıkarıldı. Yaklaşık bin kişinin katılım sağladığı etkinlikte çocuklar karla buluşarak keyifli anlar yaşadı. Hayatları boyunca ilk defa kar gören minik yüreklerin sevincine vesile olmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın yaşantısına renk katmanın mutluluğunu yaşıyoruz bu tarz etkinlikler yaparak çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte gelerek keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen katılımcılar, "Bizler çocuklarımızdan daha heyecanlı ve mutluyuz. Kış başladığından beri çocuklarımız kar hasreti yaşıyordu. İmkanlar el vermediği için gidemedik. Belediyemizin böyle bir etkinlik düzenlediğini duyunca inanın çocuklarımız heyecandan uyuyamadı. Çok keyifli vakit geçirdik. Başkanımız Haluk Bozdoğan'a bu etkinlik için çok teşekkür ederiz'' dediler.