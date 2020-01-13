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Yüzlerce ölü tavuğu doğaya attılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde yüzlerce ölü tavuğu doğaya attılar.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzlerce ölü tavuğu doğaya attılar.


Tarsus Çamlıyayla yolu Topaklı Mahallesi sınırları içinde boş bir araziye atılan tavuk ölüleri, yayılan pis kokular üzerine ortaya çıktı.


Durumu jandarmaya bildiren vatandaşlar, tavuk ölülerinin kaldırılmasını istediler.


Jandarma yaptığı çalışmadan sonra ilgili birimlere haber vererek ölü tavuklarla ilgili araştırma başlattı.


Yüzlerce tavuk ölüsü Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kaldırıldı.

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