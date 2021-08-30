Zafer Bayramı, Tarsus ve Bozyazı'da törenle kutlandı

Mersin'in Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, törenlerle kutlandı.

Tarsus Kaymakamlığınca Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Vekili Ahmet Hikmet Şahin ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasının ardından tören Tarsus Şehitliği'nde devam etti. Burada ilçe protokolü ve şehit ailelerinin katılımıyla ebediyete intikal eden şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Okunan duanın ardından şehit kabirlerine çiçekler bırakıldı.

Daha sonra Tarsus Kaymakamlığı Bahçesinde düzenlenen tebriklerin kabulüne katılan Belediye Başkan Bozdoğan, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk Ordusunun kazandığı en önemli zaferlerden birisidir olduğunu söyledi. Bozdoğan, "30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Dünya tarihin askeri dâhisi Başkomutanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizin özgürlüğü ve bağımsızlığı için 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek 26 Ağustos 1922 tarihinde başlattığı ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz'un 99. yılı kutlu olsun" dedi.

Bozyazı'da pandemi tedbirleri kapsamında kutlama

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü, Bozyazı ilçesinde korona virüs salgını dolayısıyla belirli sayıdaki katılımla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Dölek, TCSG-309 Bot Komutanı Gökhan Çalık, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kaplan, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yılmaz ve Başkan Çetinkaya'nın, Atatürk Anıtına çelenk sunmalarıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığından Astsubay Çavuş Burak Ak, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Çetinkaya'nın, katılanların bayramını kutlamaları ile tören sona erdi.