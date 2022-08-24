Zafer coşkusu Mezitli'de meşaleli yürüyüşle yaşanacak

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu meşaleli yürüyüşle kutlayacak.

Mezitli Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu yıl da geleneksel hale gelen meşaleli yürüyüş ve arkasından gerçekleşecek konserle kutlayacak. Akdeniz Mahallesi Cuma Pazarı önünden saat 19.00'da başlayacak yürüyüşte, meşale ve ışık şovlarının yanı sıra Türkiye'nin en uzun Atatürk ve Türk bayrağından biri açılacak. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşların yanı sıra milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ile birlikte slogan ve marşlar eşliğinde yürüyecek.

Zeytinli Cadde üzerinde bulunan Amfi Tiyatroda sona erecek olan yürüyüşün ardından Türk Halk Müziğinin ve özgün müziğin yeni kuşak temsilcilerinden Zeynep Bakşi Karatağ, Zafer Bayramı coşkusunu tüm Mezitlililerle paylaşacak.

Mezitli'de bayramı her zaman olduğu gibi büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını ifade eden Başkan Neşet Tarhan, “30 Ağustos Zafer Bayramımızda da her milli bayramımızda olduğu gibi yine el ele omuz omuza olacağız. Gerçekleştireceğimiz meşaleli yürüyüş ve arkasında vereceğimiz konser ile bayram sevincimizi halkımıza yaşatacağız. Yürüyüşümüze katılamayan halkımız da balkon ve pencerelerinden Zafer Bayramı coşkumuza ortak olacak” dedi.

Gençliğin Atatürk ilkeleri ve cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini belirten Tarhan, “Kurtuluş Savaşının bitişi anlamına gelen Zafer Bayramında, Atatürk sevgisini ve ona olan özlemimizi hep bir ağızdan daha coşkulu haykıracağız. Bizler de onun izinden gidişimizi yapacağımız yürüyüş ve coşku ile dosta düşmana Mezitli'den göstereceğiz. Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerine her türlü ortamda sahip çıkacağız. Mezitli'nin aydınlık yüzlü insanları Atatürk'ün ilkelerine zarar vermek isteyenlere karşı dimdik duracaklardır. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.