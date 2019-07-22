Zeliha Su, çocuklarla bir araya geldi

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Kardelen Çocuk Evini ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kardelen Çocuk Evinde kalan 6-8 ve 11-13 yaş arası çocuklarla bir araya gelen Su'ya İl Müdürü Veysel Topkaya da eşlik etti. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılanan Zeliha Su, çocuklarla yakından ilgilenerek uzun süre sohbet etti.

Ziyaret, çocukların Su için hazırladıkları programı sunmalarının ardından sona erdi.