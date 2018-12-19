'Zeyna' öğrencilere sevgi aşılayacak

Mersin'in Erdemli ilçesindeki özel bir ilkokulun öğrencileri, barınakta yaşayan 1,5 yaşındaki labrador cinsi 'Zeyna' adlı köpeği sahiplendi. Okul öğrencileri tarafından sevinçle karşılanan 'Zeyna' ile öğrencilere havan sevgisi aşılanacak.

Hayvana şiddet olaylarının artmasıyla birlikte toplumda hayvan sevgisini yaygınlaştırmak için harekete geçen öğrenciler, 'Hayvanları sevelim ve koruyalım' projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda bir köpek sahiplenmek isteyen öğrencilerin sesini duyan hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül bu konuda onlara yardımcı oldu.

İğdigül, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki labrador cinsi 1.5 yaşındaki 'Zeyna' adlı köpeği alarak okuldaki öğrencilere teslim etti.

'Zeyna'nın okullarına gelmesi öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Projeye ilişkin bilgi veren okul müdürü Burak Burakgazi, "Son günlerde hayvanlara yapılan muameleler ortada. Bunlar bizi fazlaca üzmektedir. Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak, onların koruma duygularının gelişmesi için Mersin Hayvan Barınağı'ndan 'Zeyna' adlı köpeğimizi sahiplendik. Kendisine ev sahipliği yapacağız. Artık 'Zeyna' akademimizin bir ferdidir" dedi.

Öğrencilere teşekkür eden Semih İğdigül de gündemdeki yerini koruyan papağana yapılan işkenceyi gördükten sonra kahrolduklarını söyledi.

İğdigül, sahiplenmelerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu güzel yürekli insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Eğitim şart diyoruz ya bu da bir eğitimdir. Bu bir örnektir. Vicdan ve merhametten uzak insanlara sesleniyorum, bu da bir candır" diye konuştu.