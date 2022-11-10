Zeytin gen bahçesi okullara ev sahipliği yapıyor

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi, kentin yeşil dokusunu artırabilmek ve tescilli ürünleri koruma altına alabilmek amacıyla Gaziler Mahallesi'nde bulunan zeytin gen bahçesinde, Ali Efendioğlu Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

Ali Efendioğlu Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri ‘Her Çiçek Bir Değer' sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmek için Tarsus Belediyesi tarafından açılan zeytin gen bahçesini ziyaret ettiler. Çocuklar geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla elleriyle yaptıkları saksılarında bulunan zeytin fidelerinin alana ekimini gerçekleştirdiler. Çocuklar, ekolojik sürdürülebilirliğe de değinilen proje çerçevesinde alanda yer alan zeytin ağaçlarını incelediler. Saygı unsurunun da ön plana çıktığı etkinlikte Muharip Gaziler Derneği üyeleri de yer aldı. Çocuklar gazi büyükleri ile zeytin hasadı yaptı, ardından zeytin kırmayı öğrendi. Alanda bulunan böcek yuvaları, zeytin tanıtım materyalleri çocuklara anlatıldı. Ali Efendioğlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hiba Koçak Şahin ve sınıf öğretmeni Özay Özer'in eşlik ettiği öğrencilere coğrafi işaretli zeytin tanıtımı yapılarak hediye dağıtımı gerçekleştirildi.