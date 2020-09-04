Zeytin yüklü tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, zeytin yüklü tırda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Tarsus kavşağına 2 kilometre kala Nejat Özdemir idaresindeki 27 BS 147 plakalı paketlenmiş zeytin yüklü tırın lastik kısmında başlayan yangın dorseye sıçradı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını söndürdü. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken tırda hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.