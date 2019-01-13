Ziraat Odası delegeleri Bozyazı'da bir araya geldi

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Bozyazı'da oda temsilcileri, delegeler ve muhtarlarla bir araya geldi.

Bozyazı Öğretmenevi'ndeki programda konuşan Gümüş, 2018 yılının değerlendirmesini yaptı. Bazı üyeler tarafından Bozyazı temsilcilik binasının yetersiz olduğu yönünde eleştiriler yapıldığını hatırlatan Gümüş, eleştirilere hak verdiğini, ancak bu binayı tutmalarındaki amacın, İlçe Tarım Müdürlüğüne yakın olmasından kaynaklandığını söyledi.

Zaman zaman üreticilerin 'ziraat odası ne işe yarar, ne yapar?' gibi serzenişleri olduğunu da anımsatan Gümüş, "Unutmayın ki, en düşük faizli krediyi üreticilerimiz kullanıyor. Bunun sebebi ise ziraat odalarının ve genel merkezinin diretmesi ve dayatması sonucudur. Seralarımızı, ürünlerimizi sigortaladığımız zaman ise yüzde 50'sini devlet ödüyor. Buda ziraat odalarının sayesindedir. Bunun gibi ziraat odalarının üreticilere sağladığı birçok hizmet ve kolaylığın olduğunu unutmayın. Hiçbir şey kendiliğinden oluşmuyor. Üreticinin, çiftçinin, ziraatçının sesi olan odanın uzun uğraş ve çalışmaları sayesinde bazı haklardan faydalanabiliyoruz" dedi.

Odanın sadece para alıp evrak veren yer olmadığını söyleyen Gümüş, "Sizlerin her türlü sorunları ile ilgilenen bir kurumdur. Sizin sorununuz bizim sorunumuz demektir. Şubat ayı içerisinde genel kurula gideceğiz. İlk defa siz delegelerimizin ve muhtarlarımızın önünde başkanlığa aday olduğumu açıklıyorum. Bozyazılı bütün delegelerden destek bekliyorum. Sizlere hizmet etmekten onur duyduğumu ifade etmek isterim. Yeni oluşturulacak yönetimde mutlaka Bozyazılı üreticilere yer verilecektir" diye konuştu.