Ziraat odasında korona virüs önlemleri üst düzeyde

Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 bin üyesi bulunan Erdemli Ziraat Odası'nda korona virüs önlemleri üst düzeyde tutuluyor. Odaya başvuru için gelen çiftçilerin elleri dezenfekte ediliyor, ateşleri ölçülüyor, maskesiz olanlara maske veriliyor. İşlemler esnasında sosyal mesafe kuralları uygulanıyor.

Üretimin devamlılığı için çaba saf eden çiftçiler, yasal başvurular ve diğer işlemlerini ziraat odaları aracılığı ile sürdürüyor. Erdemli Ziraat Odası, işlemlerin yürütülmesi esnasında korona virüse karşı bir dizi önlem aldı. Odada sosyal mesafe kurallarına uyulurken, ziyaretçilerin elleri dezenfekte ediliyor, ateşleri ölçülüyor ve maskesi olmayanlara maske veriliyor.

Odaya ürün tonajı bildirimi için geldiğini ifade eden bazı üreticiler, uygulamalardan memnun olduklarını söylediler. Üretici Durmuş Ali Türer, "Ürün tonajı bildirmeye gelmiştim. Burada ateşimizi ölçtüler, dezenfektemizi yaptılar. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Kendi sağlığımız için, herkesin sağlığı için kurallara uyuyoruz" dedi.

Erdemli Ziraat Odası Genel Sekreteri Aydın Çiftçi ise, "Erdemli Ziraat Odası olarak üretimin devamlılığı için üreticilerimizin her türlü ihtiyacını gideriyoruz. Üretimin devamlılığı için çiftçilerimizin başvurularını alıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Gelen çiftçilerimizin ateş ölçer ile ateşlerini ölçüyoruz. Maske veriyoruz. Sosyal mesafeyi de koruyoruz" diye konuştu.