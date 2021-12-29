Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 3 - Ankaraspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur maçında Adana Demirspor, Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
11. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Yunus'un ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Akıntola, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0
14. dakikada sağ kanattan Enes'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Şahin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-1
30. dakikada Ankaraspor'un kazandığı köşe atışında kaleci Vedat'ın yumruklayarak uzaklaştırdığı topu Furkan ceza sahasına doldurdu, Recep meşin yuvarlağı göğsüyle yumuşattıktan sonra sert bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2.
45+1. dakikada Ankaraspor'dan Enes'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Metehan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.
53. dakikada Metehan'ın uzaktan sert şutunda kaleci Metin topu tokatlayarak üstten kornere çeldi.
57. dakikada Yunus'un ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sinan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
67. dakikada Adana Demirspor'un kazandığı korner atışını Yunus kullandı, ceza sahası içerisinde iyi yükselen Samet'in kafa şutunda top ağlarla buluştu. 2-2
89. dakikada sağdan Yunus'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Metehan'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Stat: Mersin
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım
Adana Demirspor: Vedat, Semih, Kaan, Sinan (Samet dk. 62), Belhanda, Akıntola, Metehan, Lucas Castro (Gökhan İnler dk. 86 ?), Tarık (Svensson dk. 62), Yunus, Rassoul (Stambouli dk. 27)
Yedekler: Ferhat, İzzet, Emrecan, Osman Kaynak, Emircan, Enes
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Ankaraspor: Metin, Enes (Alaettin dk. 69), Oktay (Kadir dk.77), Gökhan, Erdem, Furkan, Yusuf Buğra (Mert Sinan dk. 69), Şahin (Barış dk. 90+2 ?), Oğuzhan, Erdal, Recep
Yedekler: Yusuf Karayel, Eren, Semih Üstün, Mehmet Yiğit, Fahrettin, Furgan
Antrenör: İsa Dündar
Goller: Akıntola (dk. 11), Samet (dk. 67), Metehan (dk.89) (Adana Demirspor), Şahin (dk. 14), Recep (dk.30) (Ankaraspor)
Sarı kart: Vedat (dk. 30) (Adana Demirspor)