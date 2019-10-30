Ziraat Türkiye Kupası: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Turu'nda Tarsus İdman Yurdu ile Mersin'de karşılaşan Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
Maçtan Dakikalar
8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Artun'un vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.
15. dakikada Ferhat'ın pasında topla buluşan Mert'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.
16. dakikada Deniz'in sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Sadık'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
28. dakikada Murat'ın sol kanattan ceza sahasına taşıdığı top Tarsus İdmanyurdu savunmasına çarparak Deniz'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2.
41. dakikada Mevlüt'ün ceza yayı üzerinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tolga'nın vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
Stat: Mersin
Hakemler: Atilla Karaoğlun, Uygar Bebek, Sezgin Çınar
Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Yakup, Aytaç, Sefa, İbrahim, Erkam, Mert, Ferhat, Çağrı, Artun, Ali Yavuz
Yedekler: Zeki, Mehmet Cansın, Mustafa Yılmaz, Emir Kaan, Alperen Pak, Mahsun, Cem
Teknik Direktör: Ergün Penbe
Fenerbahçe: Altay, Murat, Adil Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper Potuk, Deniz, Tolga, Miha Zajc, Mevlüt
Yedekler: Abdullah, Ozan Tufan, Serdar, Rodrigues, Zanka, Jailson, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Sadık (dk. 16), Deniz (dk. 28) (Fenerbahçe)