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Ziraat Türkiye Kupası: Tarsus İdman Yurdu: 1 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Turu'nda Fenerbahçe, Mersin'de Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Artun'un pasıyla ceza sahasına sokulan Ferhat'ın yakın mesafeden sert şutunda top kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu defans uzaklaştırdı.


53. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topla buluşan Ali Yavuz, soldan ceza sahasına girdi ve geriden geln Çağrı'ya pasını aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2


70. dakikada Deniz'in kullandığı köşe atışında Tarsus defansının uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Tolgay'ın sert şutunda, meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-3



Stat: Mersin


Hakemler: Atilla Karaoğlun, Uygar Bebek, Sezgin Çınar


Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Yakup, Aytaç, Sefa, İbrahim, Erkam, Mert, Ferhat (Mustafa Yılmaz dk. 66), Çağrı (Cem dk. 79), Artun (Emir dk. 73), Ali Yavuz


Yedekler: Zeki, Mehmet Cansın, Alperen Pak, Mahsun


Teknik Direktör: Ergün Penbe


Fenerbahçe: Altay, Murat, Adil Rami (Zanka dk. 61), Sadık, Isla (Jailson dk. 46), Tolgay, Alper Potuk, Deniz, Tolga, Miha Zajc (Muhammed dk. 87 ?), Mevlüt


Yedekler: Abdullah, Ozan Tufan, Serdar, Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriç


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Sadık (dk. 16), Deniz (dk. 28), Tolgay (dk. 70) (Fenerbahçe), Çağrı (dk. 53) (Tarsus İdman Yurdu)


Sarı kartlar: Erkam, Emir (Tarsus İdman Yurdu), Murat Sağlam (Fenerbahçe)

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