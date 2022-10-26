Zirkonyum diş ile hızlı ve estetik sonuçlar

Diş hekimliğinde son yılların en popüler ve etkili tedavi yöntemlerinden birinin de 'zirkonyum diş' olduğu kabul ediliyor. 'Zirkonyum diş' estetik bir uygulama olup kırık, çapraşık, ilerlemiş çürümeye, kalıcı lekelere maruz kalmış, estetik açıdan görüntüsü bozulan ve kişinin yaşamını, çiğneme fonksiyonunu olumsuz etkileyen tüm diş problemlerinde hızlı çözümler sunabiliyor.

Diş Hekimi Serhat Gündüz, zirkonyum diş ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zirkonyum, modern çağın en hızlı ve estetik sonuçlarını veriyor, hastalar yaşadığı diş bozukluğundan çok kısa sürede kurtulabiliyor. Zirkonyum diş hastalara sağlıklı, parlak, estetik gülümsemeler kazandırıyor, hastalar daha özgüvenli gülümseyebiliyor” dedi.

“Kusursuz gülümsemenin estetik sırrı zirkonyum”

Diş Hekimi Gündüz, çok merak edilen zirkonyum ile ilgili işin tıbbi yönüyle ilgili ise şu bilgileri verdi; "Zirkonyum diş tedavisi, dişlere estetik görünüm kazandırmaktan öte bir işlemdir. Hastalar kısa bir sürede kusursuz dişlere sahip olurken aynı zamanda sağlam diş yapısına kavuşur. Zirkonyum, dişetiyle biyouyumlu, ışık geçirgenliği yüksek, doğala en yakın görünüm sağlayan diş kaplaması türüdür. Hastalarımız zirkonyum diş ile aradığı doğallığı bulur, uzun ömürlü sağlıklı dişlere kavuşur.”

“Kişiye özel renk ve diş yapısı tasarlanıyor”

Zirkonyum diş tedavisinde kişiye özel uygulama yapıldığını belirten Gündüz, “Hastalarımızın kusursuz doğallığa sahip dişlere kavuşması için zirkonyum diş tedavilerinde, tamamıyla subjektif olan estetik kavramına karar verirken hastalarımızla birlikte yol alıyoruz" diye konuştu.

“Hastalar sonucu önceden görebiliyor”

Gündüz, zirkonyum diş tedavisinde hastalara sonucu gösterebilecekleri bir teknoloji kullandıklarını belirterek, "Hastalarımızın zirkonyum diş konusundaki ‘ya estetik olmazsa' endişesini yenilikçi teknolojiyle giderebiliyoruz. Ağız içi taramalarla ve laboratuvar modellemeleriyle tedavi bittikten sonra dişlerin nasıl görüneceğini gösterebiliyoruz. Hastalar bu çalışmalar sayesinde endişe duymadan tedaviye başlayabiliyor” ifadelerini kullandı.