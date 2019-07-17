Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi hizmete açıldı

Tarsus Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi'nin ortak projesi Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Şükrü Uzundağ, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Akşemsettin Mahalle Muhtarı Adnan Özgür, yaşam evini mahallelerine kazandıran herkese teşekkür etti.

Başkan Bozdoğan ise çağdaş uygarlıkta bilgi üretip, bilgi ihraç etmenin önemli olmadığını vurgulayarak, "Önemli olan bilimsel bilgiyi ortaya koymak ve bu bilimsel bilgiyi ihraç etmektir. Evrensel olarak düşündüğünüzde üniversitelerin varlığı da önemlidir, ancak üniversitelerde halka dokunabilmeli ve bir üniversite akademik olarak halka her türlü desteği verebilmelidir. Siyasetçilerimizde bu destekten yaralanabilmeli ve hiçbir zaman ben bilirim dememelidir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yaşam evinde insanlarımızın hoşça vakit geçirebileceği, gençlerin gelip etüt çalışması yapabilecekler ve oluşturulan fırın mekanizmasıyla genç ve yaşlı vatandaşlarımızın üretime katılımlarını sağlayıp, kurutulmuş olan besinleri üretimini ve paketlemesini yapacaklar. Ne kadar üreten bir toplum olursak ve üretim adına kadınlarımızla, erkeklerimizle, gençlerimizle, yaşlılarımızla ortaya bir şeyler koyabilirsek o zaman tadına doyum olmayan bir Tarsus'u ortaya çıkarırız" dedi.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal de belediye tarafından kurulan ve sosyal ilişkilerin yumağı olan merkezin gençler tarafından yaşatılacağını söyledi. Ünal, yaşam merkezinin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yaşam merkezi, dualar eşliğinde açıldı. Daha sonra davetliler yaşam evini gezdi.