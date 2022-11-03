"1 Çocuk 1 Dilek Muğla Topluluğu" çocuklarla bir araya geldi

Muğla Tıp Fakültesi “1 Çocuk 1 Dilek Muğla” gönüllü öğrenci grubu tarafında stantta ailelere bilgilendirme broşürü dağıtılıp çocuklar ile maske boyaması yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın da ziyaret ettiği stantta “2-8 Kasım Lösemili çocuklar haftası nedeniyle Tıp fakültesi öğrencilerimiz ile birlikte düzenlemiş olduğumuz bu faaliyette vatandaşlarımızı ve tüm hastalarımızı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak ve kurumumuz olarak ta bu gibi etkinlikleri düzenlemekle burada bulunmuş bulunmaktayız. Umarım bütün vatandaşlarımız bu duyarlılıkla desteklerini bizlerden esirgemez” dedi.

Tıp Fakültesi öğrencilerinden Merve Yıldırım, ”1 Çocuk 1 Dilek Muğla adlı bir topluluğumuz var topluluk bünyesinde leyladan sonra projesini yürütüyoruz buradaki hastanedeki çocukları ziyaret edip onlarla oyun oynuyoruz aynı zamanda kronik rahatsızlığı olan çocukların dileğini alıp gönüllüler olarak onların dileklerini gerçekleştiriyoruz. Bugünde bu stantta Lösemili çocuklar için farkındalık adına çocuklarımız ile birlikte maske boyuyoruz ve insanlara aynı zamanda Lösemi hakkında bilgi veriyoruz” dedi.