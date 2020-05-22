İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1. derece arkeolojik sit alanına duvar ördü

Bodrum’un Gümüşlük sahilindeki 3 bin yıllık antik Myndos kenti kalıntıları üzerine bir arazi sahibi tarafından taşlar dökülerek beton atılmak maksadıyla kalıplar çakıldı.

Bodrum'un Gümüşlük sahilindeki 3 bin yıllık antik Myndos kenti kalıntıları üzerine bir arazi sahibi tarafından taşlar dökülerek beton atılmak maksadıyla kalıplar çakıldı. Vatandaşların şikayeti üzerine sahile gelerek inceleme yapan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak yapıyı mühürledi. Mühürlendiği halde duvar örülmeye devam edilmesi ise 'yok artık' dedirtti.


Gümüşlük Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan sahile iddiaya göre bölgedeki bir arazi sahibi tarafından taşlar dökülerek beton atılmak maksadıyla kalıplar çakıldı. Olaya tepki gösteren mahalle sakinleri Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi. Sahile gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri yapıyı mühürledi. Mühürlendiği halde duvar örülmeye devam edilmesi ise bu kadarına da pes dedirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.