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1 kilo esrar Çimen'in dikkatinden kaçmadı

Marmaris’te, narkotik köpeği Çimen’in yolcu otobüsünde bulunan iki kişiye tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Marmaris'te, narkotik köpeği Çimen'in yolcu otobüsünde bulunan iki kişiye tepki vermesi üzerine yapılan aramada 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Marmaris'in Çetibeli Mahallesinde yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri, Diyarbakır-Marmaris seferi yapan otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan H.Y. ve M.K. isimli yolculara narkotik köpeği Çimen'in tepki vermesi üzerine üst araması yapıldı. Aramada şahısların üzerinde 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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