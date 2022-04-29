1 milyon 153 bin Ata Tohumu'ndan fide Muğla çiftçisiyle buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığımızca desteklenen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünün katkılarıyla Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ”1963'ten Günümüze Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor” projesi bugün toprakla buluştu. Projede eş zamanlı 13 ilçede 1 milyon 153 bin domates, biber ve patlıcan fidesi çiftçiye dağıtıldı.

Dağıtım Milas ve Ula ilçelerinde yapılan törenle başladı. İl Müdürü Barış Saylak'ın katılım sağladığı dağıtım töreninde Milas İlçe Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin yanı sıra Ege Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Ali Peksüslü, Milas sivil toplum kuruluş temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri, Ula ilçesindeki törene ilçenin sivil toplum kuruluş temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katılım sağladı.

Törende Ege Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Ali Peksüslü konuşmasında en önemli görevlerinden biri olan ata tohumlarının toplanması ve muhafazası konusunda önemli çalışmaları olduğunu söyledi. 120 binin üzerinde tohumun muhafaza edilen iki önemli gen bankası olduğuna değindi. İzmir ve Ankara'da olmak üzere faaliyette olan gen bankalarında muhafazanın yanı sıra bu gen kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konularında önemli çalışmaları olduğunu söyledi. Ata tohumlara olan ilginin fazlasıyla olduğunu söyleyen Peksüslü, Muğla'da da bu ilginin büyük olduğuna değindi.

2021 yılında 86 bin 768 ton tohum ihracatı ile 214 milyon 883 bin dolar gelir sağlandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak konuşmasında “1963' ten Günümüze Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor Projesi” çerçevesinde il geneli 1 milyon 153 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesini çiftçi eliyle toprakla buluşturduk. Ayrıca yine 50 bin fideyi kentlerde ve okullarda toprakla buluşturduk. 2021 yılında 210 dekar alanda yapılan yerel çeşitlerin yaygınlaştırılması çalışmasını 2022 yılında 4 katına çıkararak 800 dekarda uyguluyoruz. Çeşitlerimiz sadece bunlarla kısıtlı değil. Şevketibostan, kışlık sebzelerde ve çilekte de önemli çalışmalarla çok yol kat ettik“ dedi.

Tohum konusunda çok yanlış bilginin dolaştığını söyleyen İl Müdürü Saylak 2021 yılında 86 bin 768 ton tohum ihracatı yaparak 214 milyon 883 bin dolar gelir elde edildiğine vurgu yaptı. Toprakla buluşturulan bu yerel çeşitlerin tohumlarının çoğaltılarak paylaşılmasının gerektiğine de değindi.

Bir hafta içinde proje çerçevesinde il geneli toplam 1 milyon 203 bin adet ata tohumundan fide toprakla buluşturuldu. Üreticilerin ve vatandaşların ata tohumundan yetiştirilen fidelere ilgisi ve katılımı yoğun oldu.