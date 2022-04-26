1 milyon ata tohumu toprakla buluşuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1963 yılından bu yana özel silolarda koruduğu ata tohumlarından elde edilen fideler Muğla'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtımı başladı.

2021 yılında 250 dekar alanda üretilen domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerden elde edilen ata tohumlarından oluşan 1 milyon 153 bin fide Muğla'nın 13 ilçesindeki vatandaşlara dağıtılıyor. Fidelerden üretilecek ürünlerden elde edilecek tohumlar önümüzdeki yıllarda da tekrar ekimi yapılarak yerli sebze üretimi desteklenmesi hedefleniyor.

Ata tohumlarından elde edilen 1 milyon 153 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesinin ilk etap dağıtımı Menteşe ilçesinde başladı. Menteşe ilçesinde Sınırsızlık Meydanı ile birlikte 5 ayrı noktada toplam 50 bin fide dağıtılacak. Sınırsızlık meydanındaki fide dağıtım törenine Vali Orhan Tavlı ve Muğla Tarım Orman İl Müdürü Barış Saylak da katıldı.

Vali Orhan Tavlı ata tohumlarından oluşan domates, biber ve patlıcan fidelerini vatandaşlara dağıttı. Ata tohumlarından yetiştirilen üç çeşit sebze fidelerine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, fideler kısa süre içinde tükendi. Vatandaşlar ata tohumlarından üretilen fideleri evlerinin bahçesine ve balkonlarda yetiştirmek için ihtiyaçları oranında fide aldı.

1 milyon 153 bin yerli fide dağıtılacak

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile 2021 yılında 250 dekar alanda ekimi yapılan ata tohumlarından elde edilen fidelerin bu yıl 800 dekar alana çıkarılacağını söyledi. Saylak, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın 1963 yılından bu yana çok özel silolarda koruduğu ata tohumlarından elde ettiğimiz sebze fidelerinin üreticilerimiz ile buluşturulmasını gerçekleştiriyoruz. 5 ayrı noktada kadınlarımız ile 50 bin fideyi bugün Menteşe ilçemizde toprak ile buluşturacağız. Kent hayatı kırsaldaki kadar sebze-meyve yetiştiriciliği konusunda imkanlara sahip değil. Evlerinin balkonunda bahçesinde, çocuklarımızın okullarında çata tohumlarımızdan elde ettiğimiz fidelerle domates, biber ve patlıcan gibi ürünleri yetiştirmek hemşehrilerimiz için de farklı bir deneyim olacak. Aynı zamanda 28 Nisan Perşembe günü il genelinde 13 ilçemizde 1 milyon 153 bin fideyi üreticilerimiz ile buluşturacağız. Bu ilk etaptaki fidelerimiz. Daha sonra karpuz, kavun, salatalık ve kış sebzeleri de dahil olmak üzere Ağustos sonunda üreticilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. 2021 yılından Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ile 250 dekar alanda ata tohumlarından alan ekilişi yapmıştık. 2022 bütçesi ile bu alanı 800 dekara çıkarıyoruz. Muğla genelinde 800 dekar alanda ata tohumlarımızdan elde ettiğimiz fidelerle sebze bahçeleri oluşturuyoruz. Amacımız baklagil üretiminden tutun sebze-meyveye kadar sağlıklı gelecek nesillere kalabilecek Bakanlığımızın da desteği ile yerel ve milli tohumlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerimizin ve hemşehrilerimizin sağlıklı güvenilir sebze ve meyveyi ulaşmasını sağlamak istiyoruz” dedi.