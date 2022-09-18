1 saatte 91 kilo çöp topladılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kızılada'da Uluslararası Kıyı Temizleme Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı, 1 saatte 91 kilo çöp toplandı.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Fethiye Deniz Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen çevre temizliği için kordon boyundan “Kardeşler 1” isimli tekne ile harekete geçen gönüllüler, 45 dakikalık yolculuğun ardından Kızılada'ya ulaştı. Yaklaşık 15 kişinin katıldığı temizlik etkinliğinde, 1 saat içinde çoğunluğu plastik içeren 91 kilogram çöp toplandı. TURMEPA yetkilisi Ersin Özer, adalar bölgesinde 28 yıldır çevre temizlik etkinliğini gerçekleştirdiklerini belirterek, geçmiş yıllara göre daha az atık bulduklarını vurguladı.

Her yıl çöp oranlarının azalmasının sevindirici bir haber olduğunu vurgulayan Ersin Özer, “Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) olarak bir etkinlik daha gerçekleştirdik. 28 yıldır Uluslararası Kıyı Temizleme Günü'nde bu etkinliği yapıyoruz. Çoğunluğu plastik içeren 91 kilogram çöp topladık. Geçmiş yıllara göre az atık topladık. Bu sevindirici bir durum. Etkinlikte emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Sezer Kızılkaya ise, “Bu anlamlı etkinlikte TURMEPA'ya destek vermeye geldik. Denizlerimizi temiz tutmak için çabalıyoruz. Kirlilik yavaş yavaş azalıyor. Seneye yine burada olacağız” dedi.