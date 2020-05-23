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10 gün sonra toprağa verildi

Milas’ta ikamet eden ve 10 gün önce vefat ettikten sonra 75.

Milas'ta ikamet eden ve 10 gün önce vefat ettikten sonra 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morgunda bekletilen ve yakınları tarafından sahiplenmeyen İsmail Çakal'ın cenazesi Milas Belediyesi ekipleri tarafından toprağa verildi.



Aslen Denizli'nin Buldan ilçesine kayıtlı olan ancak uzun yıllardır Milas'ta yaşayan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan İsmail Çakal, 10 gün önce Gülibrişim Caddesi üzerinde yaşadığı barakada ölü bulunmuştu.


75 Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çakal'ın cenazesine yakınları tarafından sahip çıkılmadı. Durumun Milas Belediyesine bildirilmesi üzerine harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü Cenaze ekipleri Çakal'ı morgdan alarak defin işlemlerine başladı.


Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve birkaç Belediye çalışanı tarafından cenaze namazı kılınan İsmail Çakal, Milas Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

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