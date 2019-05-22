10 kişilik lastik botla ölüm yolculuğuna çıkan 40 kaçak yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isteyen 40 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dün gece saatlerinde Muğla 112 Acil çağrı merkezine gelen ihbara istinaden bölgeye intikal eden Sahil güvenlik ekipleri Yalıçiftlik açıklarında lastik bot içerisinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 40 kaçak göçmen tespit etti.

Ülke sınırlarını yasadışı yollarla terk etmeye teşebbüs eden, 34 Filistin, 8 Somali, 1 Mısır ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz

göçmen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı SG Botu tarafından yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin yapılması için Turgutreis Limanına götürüldü.