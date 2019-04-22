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10 metrelik foseptik çukuruna düşen at için seferberlik

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 10 metrelik foseptik çukuruna düşen at, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10 metrelik foseptik çukuruna düşen at, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Bodrum'un Geriş Mahallesinde bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki foseptik kuyusuna bir atın düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber vererek yardım istedi. Düştüğü çukurda çırpınan at, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğüne ait kepçe ve özel vidanjör desteğiyle halat bağlama yöntemleri kullanılarak güvenli bir şekilde kurtarıldı.


Hayvana hiç bir zarar vermeden sağlam olarak kurtaran Bodrum Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanın gerekli tedavi ve ihtiyaçlarını giderdi.

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