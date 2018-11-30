100 araç, 50 ev, 30 iş yeri sular altında kaldı

Bodrum'da dün yaşanan sel felaketinde 100 araç, 50 ev, 30 iş yeri zarar gördü. İlçede hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Bodrum'da dün yaşanan sel felaketinde sokaklar göle döndü, ev ve iş yerleri yağmur sularına teslim oldu. Ekipler 24 saat boyunca hasar tespit çalışmaları yaparken, 100 aracn sele kapıldığı, 50 evde, 30 iş yerinde ise su baskınları olduğu öğrenildi.

Sokaklar temizleniyor

Perşembe günü saat 14.00'te başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan şiddetli yağış, en çok Bodrum merkez, Gümbet, Konacık ve Bitez'de hissedildi. Bir gün öncesinde yarımada genelinde meteorolojinin uyarısını duyurarak dere yataklarında ve mazgallarda çalışma yapan ekipler, yağış ile birlikte de sahadaki çalışmasını sürdürdü.

Bodrum Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kısa sürede metrekareye yaklaşık 45 kilogram yağmur düştü. Yağış nedeniyle konutlarda, araçlarda ve yollarda hasar meydana geldi. Bodrum Belediyesi sahada 521 personeli ile 95 araç ile görev yaptı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve karayolları ekipleri de seferberlik halinde çalışmalara katıldı.

Öte yandan Bodrum esnafının ise dükkanlarının önlerine kum torbaları koyarak sel faciasından kurtulmak için önlem aldıkları görüldü.