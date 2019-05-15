İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

100 Yaş Evi üyeleri maket uçak yapımını öğreniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinindevamını sağlamak amacıyla oluşturularak geçen Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde etkinlikler devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin


devamını sağlamak amacıyla oluşturularak geçen Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde etkinlikler devam ediyor.


Sürekli olarak farklı etkinliklerle üyelerin sosyal faaliyetlere daha fazla katılmalarının sağlandığı 100 Yaş Evi'nde, bu hafta Türk Hava Kurumu Muğla Şubesi ile ortaklaşa Ata Planör Maket Uçak yapımı üzerine eğitim gerçekleştirildi.


Türk Hava Kurumu tarafından Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde oluşturulan atölyede üyeler, eğitmen Hamide Görsel eşliğinde uygulamalı olarak Maket Uçak yapımını öğrendi. Sürekli olarak kurulu olacak atölyede üyeler, hem istedikleri zaman Maket Uçak çalışması yapabilecekler hem de Türk Hava Kurumu tarafından sertifika alabilecekler.


Ayrıca 100 Yaş Evi üyelerine hobi edindirmek ve sivil havacılığa ilgiyi artırma amacıyla başlatılan maket uçak atölye çalışmasında gönüllü üniversite öğrencilerinin de katılımıyla uçurtma günü etkinliği yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.