100 Yaş Evi üyeleri Yaşlılar Haftasında müzik ziyafeti verecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş üstü vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde hizmete sunduğu 100 Yaş Evi'nde 18-24 Mart Yaşlılar Haftası için hazırlıklar sürüyor. Her kuşaktan bireylerin ilgisini gören ve aktif olarak 263 üyenin yararlandığı Fethiye 100 Yaş Evinde üyeler yaklaşan Yaşlılar Haftası kapsamında koro çalışmasına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi müzik öğretmeni eşliğinde verilen eğitimlerde ağırlıklı olarak Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği parçaları seslendiriliyor. Farklı enstrümanlarla bir araya gelen 100 kişilik koro üyeleri, 18 Mart'ta verecekleri konser öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.