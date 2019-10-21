100 Yaş Evi üyelerinden çevre temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturulan “Nilüfer Caner 100 Yaş Evi” sosyal farkındalık etkinlikleri kapsamında Ula Gölette çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Vatandaşların yürüyüş yapabildiği, bisiklet yollarının olduğu, piknik alanlarının bulunduğu, balık tutabilecekleri, deniz bisikletine binebilecekleri bir alan olarak hizmete sunulan Ula Gölet'inde Nilüfer Caner 100 Yaş evi üyeleri çevre temizliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi ve GEKA işbirliği ile hizmete sunulan Ula Gölet'i çevresinde ve piknik alanlarındaki çöplerin temizliğini gerçekleştiren üyeler bu tür aktivitelerle sosyal duyarlılığı arttırmaya çalışıyor.

Gölette çevre temizliği gerçekleştiren üyeler gölet çevresinde doğa yürüyüşü yaparak bu tür farkındalık etkinliklerine katılmaktan memnuniyetlerini dile getirerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün teşekkürlerini ilettiler.