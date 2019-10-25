100 Yaş Evi'nde Yazlık Sinema Günleri sona erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak 2018 yılının Nisan ayında faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde Geleneksel Yazlık Sinema Günleri etkinlikleri sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu Geleneksel Yazlık Sinema Günleri etkinliğinde bugüne kadar Bizi Hatırla, Aşk Bu Mu?, Beni Unutma, Rüzgar, Türkler Çıldırmış Olmalı ve belgesel filmlerden de Yücel'in Çiçekleri, Nail V. Gösterimleri yapıldı.

Yaz ayları boyunca 100 Yaş Evi üyelerinin aktif katılım sağladığı Geleneksel Sinema Günleri etkinliğinde üyeler ve ailelerine gazoz, çekirdek, çay ve su ikramları yapıldı.

Açık havada sinema keyfinin nostaljik bir algısının olduğunu belirten 100 Yaş Evi üyeleri, bu etkinlikler için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.