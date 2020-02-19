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100. Yıl Kırsal Mahalle Spor Şenlikleri başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisanın yüzüncü yılında yüz etkinlik projesi kapsamında yapılan 100.

Yıl Kırsal Mahalle Spor Şenlikleri Çiftlik İlköğretim Okulu'nda başladı.


18 Şubatta gerçekleştirilen Şenliklerde çocuklara Muğla Büyükşehir Belediyesi Antrenörleri ve SOGEM gönüllüsü gençlerin katılımıyla müzik eşliğinde spor, yüz boyama, origami, halk oyunu ve masa tenisi top savaşı yaptırıldı.


Şenlikte gönüllerince eğlenen çocuklara Origami etkinliğinde kendi yaptıkları ürünlerle Muğla Büyükşehir Belediyesi promosyonları hediye olarak verildi.

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