İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

100. yılda çocuklar SOGEM'le düşlerini katladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) gönüllüsü gençler 100.

yıl etkinlikleri çerçevesinde Origami (Kağıt Katlama) Atölyesiyle öğrencilerle buluştu.


14 Şubatta gerçekleştirilen ve Şehbal Baydur İlkokulu ve ana sınıfından 55 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler SOGEM gönüllüsü gençler eşliğinde hem eğlenip hem katlayarak origaminin tekniklerini öğrendiler.


Etkinlikte düz bir kâğıdı katlayarak ortaya çıkardıkları figürlerle yeniliklerinin farkına varan çocuklar yapmış oldukları figürleri de hediye olarak götürmenin mutluluğunu yaşadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.