100 yıllık şarkılar seslendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi birçok etkinliğe ve toplantıya ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz ayı etkinlikleri çerçevesinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde teras konserlerinin ilki Agora Minör dinletisi ile başladı. Rebetiko dinletisiyle Agora Minör Grubu, yüz yıllık şarkıların hikâyelerini dinleyicilere anlatarak, şarkılarını Türkçe ve Rumca olarak seslendirdi. İki yakanın şarkıları ve şarkıların hikâyeleriyle keyifli bir yolculuğa çıkaran grup dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen teras konserlerinin ilkinde Agora Minör Gurubunda Baglamas'ta Serap Çiğdem Şahin ve İlker Şahin, Akustik Gitarda Ratip Ozan Akdeniz, Buzukide Doğukan Yurt, Bas Gitarda Murat Küçükarslan sahne aldı.