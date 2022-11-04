100'üncü yaş gününü evde sağlıkçılar ile kutladı

Kutlamaya Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, Başhekim Yrd. Op. Dr. Süreyya Kolcuoğlu, Evde Sağlık Hizmetleri sorumlu hekimi Prof. Dr. Neşe Yeniçeri, Dr. Gülcan Duman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Özlem İnci ve evde sağlık hizmetleri ekibi ulu çınarımız Dudu Özpınar'ı evinde ziyaret etti.

Evde Sağlık Hizmetleri sorumlu hekimi Prof. Dr. Neşe Yeniçeri,” Evde sağlık birimi 13 kişilik ekip ve 3 hizmet aracı ile kurulduğu tarihten bugüne kadar 6141 hastaya evde sağlık hizmeti verilmiştir. Eve sağlık hizmetlerinde muayene, tetkik ve tedavi, ilaç ve alt bezi raporlarının verilmesi, enjeksiyon, yara bakımı ve pansuman, sonda değişimi, konsültasyon hizmeti, beslenme danışmanlığı, fizyoterapi ve psikososyal danışmanlık hizmetleri verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan “Kurumumuz evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından takibi yapılan 100 yaşındaki çınarımızın bu anlamlı gününde yanında olup onun mutluluğuna ortak olduk. Ailesinin desteğiyle güzel bir anı hep birlikte yaşadık. Geçmişle geleceğimiz arasında köprü olan yaşlılarımızın her daim yanındayız'' dedi.