101 sefer 100 bin yolcuyla sezonu kapattı

Muğla'nın Bodrum ilçesi 101 kruvaziyer seferi, 100 bin yolcuyla rekor kırdı. İlçeye gelen sezonun son gemisi ise

bin 714 yolcu ile gelen Costa Venezia oldu.

Bodrum, rekor kruvaziyer sayısı ile sezon kapanışı yaptı. 101'ici gemi olan Costa Venezia ile 2022 yılı kruvaziyer sezonu tamamlandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizme değer katan, en önemli yolcu giriş kapılarından birisi olan Bodrum Cruise Port, 101'inci ve son seferini ağırladı. Sezon boyunca 15 kez Bodrum'u ziyaret etmiş olan, 323 metre uzunluğundaki Costa Venezia bin 714 yolcusuyla sezon kapanışı yapıldı. Bu yıl rekor sayılabilecek gemi ve yolcu sayısıyla Bodrum farklı ülkelerden gelen binlerce turiste ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin gözde turizm destinasyonlarından olan Bodrum'un, bu yıl kruvaziyer turizmiyle yüzü güldü. Bodrum'a 101 sefer ve 100 bin yabancı turistle, 2022 sezonunda Kuşadası ve İstanbul'un ardından, ulusalda en çok yolcu ağırlayan 3'üncü liman oldu.

Royal Carribbean'a ait 347 metre uzunluğunda Odyssey of the Seas ilk kez Bodrum'a geldi ve Bodrum, bu büyüklükte bir gemiyi tarihinde ilk kez ağırladı. Mein Schiff 5-6, Mein Schiff Herz, Azamara Journey, Azamara Pursuitve diğerleri ile oldukça yoğun bir kruvaziyer sezonu yaşandı. Ayrıca kruvaziyer hareketine, Bodrum-Kos arasında 650 sefer ve 100 bin üzerinde feribot yolcusu da eklenince, Bodrum deniz turizmi ile dikkatleri üzerine çekti.

Kumbahçe sahilinde işletmeci olan Candan Topdemir gelen yolcu gemilerinin faydalarını gördüklerini ifade ederek “Gelen 100 gemiden biz faydalandık. Bölgedeki esnaf bu durumdan güzel etkilendi. Hepimizin bütçesine katkısı oldu. Gelen turistlerin burada parasının değerli olmasından kaynaklı çok alışveriş yaptıklarını gördük. Buradan geçtiklerinde elleri boş geçiyorlar ve gemiye döndüklerinde elleri dolu geri dönüyorlar. Kahve içmek isteyen, denizi izlemek isteyen turistler sıkça buraya geldi” şeklinde konuştu.