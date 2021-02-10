İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

104'lük dede ve 88'lik eşi aşı oldu

Köyceğiz’de yaşayan 104 yaşındaki asırlık çınar Mustafa Türköz ve 88 yaşındaki eşi Habibe Türköz’e korona virüs aşısı yapıldı.

Köyceğiz'de yaşayan 104 yaşındaki asırlık çınar Mustafa Türköz ve 88 yaşındaki eşi Habibe Türköz'e korona virüs aşısı yapıldı.


Köyceğiz'de 75 yaş ve üstü vatandaşlara Korona virüs aşısı uygulanması devam ediyor. Mobil Aşı Ekibi ile 75 yaş ve üstü vatandaşlara evde uygulanmaya başlanan korana virüs aşısı çalışmaları kapsamında 104 yaşındaki Mustafa Türköz ile 88 yaşındaki eşi Habibe Türköz aşı oldu.


Aşı olan çifti, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Uca yalnız bırakmadı. Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, 100 yaşını deviren Mustafa Türköz ve eşine yapılan aşının asırlık çınarları koruyacağı için mutlu olduklarını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.