104'lük dede ve 88'lik eşi aşı oldu

Köyceğiz'de yaşayan 104 yaşındaki asırlık çınar Mustafa Türköz ve 88 yaşındaki eşi Habibe Türköz'e korona virüs aşısı yapıldı.

Köyceğiz'de 75 yaş ve üstü vatandaşlara Korona virüs aşısı uygulanması devam ediyor. Mobil Aşı Ekibi ile 75 yaş ve üstü vatandaşlara evde uygulanmaya başlanan korana virüs aşısı çalışmaları kapsamında 104 yaşındaki Mustafa Türköz ile 88 yaşındaki eşi Habibe Türköz aşı oldu.

Aşı olan çifti, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Uca yalnız bırakmadı. Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, 100 yaşını deviren Mustafa Türköz ve eşine yapılan aşının asırlık çınarları koruyacağı için mutlu olduklarını dile getirdi.