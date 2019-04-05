11. Dastar ve Kuzugöbeği Festivali renkli görüntülerle başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalde kuzugöbeği mantarının kilosu 120 ile 200 liradan satışa sunuldu.

Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalin açılış töreninde renkli görüntüler oluşurken katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.

Festivale gelen vatandaşlar davul, zurna ve delbek eşliğinde karşılanırken dastar, şarap ve hediyelik eşya stantları kuruldu.

Festival alanında, kadınların dokuma tezgahlarında dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarı ise kilosu 120 ile 200 liradan satıldı.

Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Kaymakam Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı vekili Alaaddin Yıldırım, Akparti İlçe Başkanı Bekir Eser, Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak, Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu,Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Esnaf Odası Başkanı Mehmet Soydemir, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, festivallerin bir yörenin tanıtımındaki en önemli unsurlardan olduğunu söyledi.

Fethiye'nin 931 kilometre kare alanı, 167 sahil uzunluğuyla ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını dile getiren Şahiner, “İlçe, turizmin yanında tarımda da önemli bir yere sahip. Geçen yıl ilçemizden 106 bin ton tarımsal ürün ihracatı yapılmış. Bu yıl ise şu ana kadar 60 bin ton ihracat yapılmış. Geçen yıl ilçeden 7 bin 252 kilogram, bu yıl da şu ana kadar bin 350 kilogram kuzugöbeği ihracat edilmiş. Sigapur'un 731 metrekarelik alana sahip olmasına rağmen dünyada ihracatta 13. sırada. Fethiye Singapur'dan daha büyük. Daha çok çalışıp ilçe ve ülke kalkınmasına katkı sunmalıyız” dedi.

Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan ise festivalin 11'incisini düzenlemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Törenin ardından protokol üyeleri, Fethiye Belediyesi tarafından yaptırılan ve dastar bezlerinin dokunduğu dastarhaneyi ziyaret etti.

Festival 7 Nisan'da sona erecek.