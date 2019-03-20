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11 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Türdü 100.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Türdü 100. Yıl İlkokulunda eğitim gören 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.


Menteşe ilçesinin Türdü 100. Yıl İlkokulunda eğitim öğretim gören 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İddiaya göre, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Haftası ve Ağaç Bayramı etkinlikleri kapsamında Düzeyn mevkisinde fidan dikim törenine katılan öğrencilere etkinlikte, ekmek arası döner ve ayran ikram edildi. Etkinlik sonrası okuluna geri dönen öğrencilerden bazıları, midesinden rahatsızlandı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine ilkokula çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde öğrencilere yapılan ilk müdahaleden sonra öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin neden zehirlendikleri konusunda bir açıklama yapılmadı.

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